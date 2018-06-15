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Як виглядає літак після аварії в Жулянах

Літак авіакомпанії Bravo, який вчора здійсний аварійну посадку в аеропорту Київ, отримав серйозні пошкодження і, ймовірно, не підлягає відновленню.

Аварія літака в Жулянах

Про це повідомляє Facebook dtp.kiev.ua.

– Зламані всі шасі, пошкоджений фюзеляж і крила. За попередніми даними, літак відновленню не підлягає…На даний момент борт перебуває на місці аварії, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Аварія літака в Жулянах: пасажири самі виламали двері і врятувалися

Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, ввечері 14 червня літак компанії Bravo, який виконував рейс Анталія-Київ, під час посадки в аеропорту Київ викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту перебувало 169 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Аеропорт не працював майже 5 годин.

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