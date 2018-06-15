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Жорстка посадка літака у Жулянах – перше відео

Момент жорсткого приземлення літака, що виконував рейс Анталія – Київ, в аеропорту Київ імені Сікорського зняли очевидці.

Ексклюзивне відео інциденту надав один з пасажирів рейсу Олег Жінчишин.

За словами чоловіка, екіпаж літака навіть не пояснював пасажирам, що відбувається.

– А ось і відео, як ми викотились на зелену траву, – написав він.

Читайте: Як виглядає літак після аварії в Жулянах

Нагадаємо, що ввечері 14 червня літак компанії Bravo, який виконував рейс Анталія-Київ, під час посадки в аеропорту Київ викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту перебувало 169 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Аеропорт не працював майже 5 годин.

ФОТО: Ukraine Aviation Museum

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