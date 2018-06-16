В Японії на острові Кюсю відбулося виверження вулкану Сакурадзіма: стовп попелу з його кратера піднявся на висоту 4,7 кілометра.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, величезні валуни з жерла вулкану розлітаються на відстань більш ніж 1 кілометр.

Зазначається, що у зв’язку з ситуацією на острові введено третій рівень небезпеки.

Інформації про постраждалих поки немає.

До слова, Сакурадзіма є активним вулканом, а виверження там відбуваються регулярно.

Тим часом, користувачі у соціальних мережах публікують фото і відео виверження Сакурадзіми.



Стовп попелу у 5 км: в Японії почався вулканічний апокаліпсис / 2 фотографии

Читайте: Хвороби майбутнього. Які епідемії накриють планету вже у 2045 році

Нагадаємо, що на початку червня у Гватемалі сталося друге виверження вулкана Фуего.