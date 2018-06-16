У Черкасах вибухнуло авто – загинув відомий бізнесмен

Сьогодні вранці у Черкасах вибухнув автомобіль Мерседес. За інформацією місцевих ЗМІ, у машині знаходився відомий бізнесмен, він загинув. Офіційного підтвердження не було.

– Сьогодні близько 07.00 ранку у поліцію надійшло повідомлення, що в одному з районів міста Черкас вибухнув автомобіль марки Мерседес. У результаті вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка доставили до лікарні, – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Черкаської області.

У той же час черкаське видання Про все з посиланням на свої джерела повідомляє, що водій автомобіля загинув. Зазначається, що загиблим виявився 69-річний бізнесмен. Крім того, потерпілий очолював регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Черкаській області.

У поліції інформацію про смерть потерпілого поки не коментують. Повідомляється, що зараз на місці події працюють слідчі, оперативники і вибухотехніки. Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте: Стовп попелу у 5 км: в Японії почався вулканічний апокаліпсис

Нагадаємо, що на вулиці Чорнобильській у Києві стався вибух у припаркованому авто Волга. Четверо дітей отримали поранення та госпіталізовані. Одна дитина в комі.