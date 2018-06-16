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У Дніпропетровській області вантажівка впала на залізничну колію

У Дніпропетровській області вантажівка впала з автомобільного мосту на залізничну колію.

Залізниця

Біля Новомосковська (Дніпропетровська область) вантажний автомобіль Iveco впав з автомобільного мосту на залізничну колію, через що перегін Самарівка-Новомосковськ був перекритий кілька годин, повідомляє прес-служба ДСНС.

– По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що вантажний автомобіль Iveco впав з автомобільного мосту на залізничну колію, тим самим перекривши 2 колії на перегоні Самаровка-Новомосковськ. Виникла затримка залізничного транспорту, – йдеться у повідомленні.

Водія вантажівки доставили до Центральної районної лікарні Новомосковська.

Вантажний автомобіль стягнули зі шляху, завдяки чому рух було відновлено.

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До слова, у Львівській області сталося зіткнення мікроавтобусів Mercedes Sprinter та Iveco.

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