У Дніпропетровській області вантажівка впала на залізничну колію

У Дніпропетровській області вантажівка впала з автомобільного мосту на залізничну колію.
Біля Новомосковська (Дніпропетровська область) вантажний автомобіль Iveco впав з автомобільного мосту на залізничну колію, через що перегін Самарівка-Новомосковськ був перекритий кілька годин, повідомляє прес-служба ДСНС.
– По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що вантажний автомобіль Iveco впав з автомобільного мосту на залізничну колію, тим самим перекривши 2 колії на перегоні Самаровка-Новомосковськ. Виникла затримка залізничного транспорту, – йдеться у повідомленні.
Водія вантажівки доставили до Центральної районної лікарні Новомосковська.
Вантажний автомобіль стягнули зі шляху, завдяки чому рух було відновлено.
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До слова, у Львівській області сталося зіткнення мікроавтобусів Mercedes Sprinter та Iveco.