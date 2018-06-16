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У Донецькій області в руках чоловіка вибухнув боєприпас

У Донецькій області у чоловіка в руках сталася детонація вибухонебезпечного предмета.

Граната

У селі Райське (Донецька область) у чоловіка в руках вибухнув боєприпас, який він знайшов неподалік від дачі, повідомляє прес-служба ГУНП в Донецькій області.

– Поліцейські встановили, що чоловік перебував на дачі в с. Райське. Неподалік в полі він знайшов невідомий предмет, схожий на боєприпас, і забрав його з собою, щоб зробити з нього сувенір для сина. Коли чоловік спробував його розібрати, предмет вибухнув у нього в руках. У результаті чоловік отримав поранення лівої кисті. Потерпілого госпіталізовано, – йдеться у повідомленні.

За фактом події порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) КК України.

Досудове розслідування триває.

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До слова, сьогодні вранці у Черкасах вибухнув автомобіль Mercedes.

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