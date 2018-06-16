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У Харкові швидка збила школяра в навушниках

У Харкові автомобіль швидкої допомоги збив 15-річного школяра, який слухав музику в навушниках.

Швидка допомога

У Харкові на перехресті вулиць Чкалова та Шишковської автомобіль швидкої допомоги збив 15-річного школяра, у результаті чого той отримав закриту черепно-мозкову травму, повідомляє прес-служба ГУНП у Харківській області.

Медики поспішали на виклик для надання допомоги іншій дитині, яка втратила свідомість.

– Карета швидкої рухалася з дотриманням всіх інструкцій, з включеними звуковим і світловим сигналами. У цей час 15-річний школяр переходив дорогу по пішохідному переходу. Він не почув наближення транспортного засобу, тому що слухав музику в навушниках. Водій швидкої побачив хлопця, але не встиг загальмувати. У результаті підліток потрапив під колеса, – йдеться у повідомленні.

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Постраждалого хлопця доставили до лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

До слова, на вулиці Чорнобильській у Києві стався вибух в припаркованому авто Волга. Четверо дітей отримали поранення і госпіталізовані.

Фото: прес-служба ГУНП у Харківській області

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