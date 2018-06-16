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У Росії таксі в’їхало в натовп – постраждали вболівальники

У центрі Москви (Росія) автомобіль служби таксі в’їхав у натовп пішоходів.

У Москві (Росія) на вулиці Ільїнка 5/2 автомобіль таксі в’їхав у натовп пішоходів, у результаті чого 7 осіб постраждали, повідомляє поліція Москви.

– Водій автомобіля-таксі виїхав на тротуар та допустив наїзд на пішоходів. За попередніми даними за медичною допомогою звернулося 7 осіб. Попередня причина ДТП — не впорався з керуванням, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждали 3 вболівальника з Мексики.

Водія таксі затримали. Наразі встановлюються подробиці події.

Читайте: Теракт у Німеччині: автомобіль в’їхав у натовп людей

До слова, в Одесі на Тираспольському шосе автомобіль скоїв наїзд на пішоходів.

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