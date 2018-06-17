Марш рівності в Києві: затримано 56 осіб, є постраждалі

Перед початком Маршу рівності в Києві сталися сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14. Затримано 56 осіб, п‘ятьом правоохоронцям надають медичну допомогу.

За даними поліції, близько 6-ї ранку група з понад 150 осіб вийшли на перехрестя вулиці Володимирська-бульвар Тараса Шевченка та перекрили дорогу на маршруті руху Маршу рівності.

З учасниками акції спілкувалися співробітники поліції діалогу, однак вони відмовилися звільнити прохід.

Аби уникнути провокацій і можливих сутичок, правоохоронці відтіснили їх із дороги. При цьому кількох чоловіків, які чинили опір і застосовували у бік правоохоронців газові балончики, затримали.

За даними поліції, до управлінь доставляють 28 осіб, п’ятьом правоохоронцям надають медичну допомогу.

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Згодом поліція повідомила про другу сутичку за участі учасників Маршу рівності.

– Надійшла інформація, що біля готелю Опера відбувається сутичка між активістами та учасниками маршу. Правоохоронці затримали близько 20 осіб, – йдеться у повідомленні.

За даними організації С14, поліція застосувала силу проти націоналістів, які прийшли у центр Києва, щоб “висловити свій протест” проти проведення Маршу рівності.

Активісти прибули в центр міста ще з вечора, а на ранок їх “оточили та почали бити палицями та заливати сльозогінним газом”.

За повідомленням С14, затримано близько 20 осіб, багато травмованих.

Станом на 8.15, до управлінь поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень загалом доставили 56 осіб.

Нагадаємо, сьогодні о 9.00 в Києві розпочався щорічний Марш рівності КиївПрайд за права ЛГБТ-спільноти.

Столична поліція та місцева влада пообіцяли активістам забезпечити безпеку під час маршу та недопустити провокацій з боку радикально налаштованих громадян.

Фото: С14, Нацполіція