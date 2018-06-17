PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Рівненщині авто з дітьми влетіло в дерево - 7 осіб у лікарні/

На Рівненщині авто з дітьми влетіло в дерево – 7 осіб у лікарні

16 червня у Рівненській області сталася ДТП, в якій постраждали шестеро дітей і 29-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Всіх їх госпіталізували.

У ДТП на Рівненщині постраждали 6 дітей

Аварія сталася 16 червня у селищі Мізоч Здолбунівського району.

Житель села Дермань Друга з невідомих причин не впорався з керуванням Volkswagen Passat і допустив зіткнення з деревом.

– У салоні легковика перебували шестеро дітей, усіх їх госпіталізували до лікарні: 9-річну дівчинку із Дніпра – із забоями, переломом щелепи та струсом мозку, 5-річну здолбунівчанку – із закритою черепно-мозковою травмою, 16-річного жителя Здолбунова – із травмою гомілки, двох 15-річних хлопчиків доставили до лікарні із забоями ніг, а у 17-річного здолбунівчанина діагностували забій хребта, – розповіли в поліції.

Читайте: Сім швів на голові: майже 40 ромів жорстоко побили підлітків у Києві

Усі потерпілі – діти знайомих і родичів водія. Чоловік також отримав тілесні ушкодження у виді політравми, ушкодження ключиці та внутрішніх органів, він у лікарні.

image image image
На Рівненщині авто з дітьми влетіло в дерево – 7 осіб у лікарні / 3 фотографии

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та чи був водій тверезим.

До слова, на півдні Казахстану пасажирський потяг зійшов із рейок. Загинув підліток, ще трьох людей госпіталізували.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

На Житомирщині в лоб зіткнулися два авто – є загиблі
Швидка допомога
У Харкові швидка збила школяра в навушниках
У Росії таксі в’їхало в натовп – постраждали вболівальники
Залізниця
У Дніпропетровській області вантажівка впала на залізничну колію
Копачі бурштину напали на поліцейських на Рівненщині – 8 постраждалих
Захищено: Успішна і щаслива особистість починається з дитячої кімнати
Жінка намагалася продати сина в рабство
50 тис. за життя! У Запоріжжі матір намагалася продати сина в рабство
Страшна ДТП під Києвом: BMW розірвало на частини
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка