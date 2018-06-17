На Рівненщині авто з дітьми влетіло в дерево – 7 осіб у лікарні

16 червня у Рівненській області сталася ДТП, в якій постраждали шестеро дітей і 29-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Всіх їх госпіталізували.

Аварія сталася 16 червня у селищі Мізоч Здолбунівського району.

Житель села Дермань Друга з невідомих причин не впорався з керуванням Volkswagen Passat і допустив зіткнення з деревом.

– У салоні легковика перебували шестеро дітей, усіх їх госпіталізували до лікарні: 9-річну дівчинку із Дніпра – із забоями, переломом щелепи та струсом мозку, 5-річну здолбунівчанку – із закритою черепно-мозковою травмою, 16-річного жителя Здолбунова – із травмою гомілки, двох 15-річних хлопчиків доставили до лікарні із забоями ніг, а у 17-річного здолбунівчанина діагностували забій хребта, – розповіли в поліції.

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Усі потерпілі – діти знайомих і родичів водія. Чоловік також отримав тілесні ушкодження у виді політравми, ушкодження ключиці та внутрішніх органів, він у лікарні.





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Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та чи був водій тверезим.