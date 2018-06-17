На Рівненщині авто з дітьми влетіло в дерево – 7 осіб у лікарні

16 червня у Рівненській області сталася ДТП, в якій постраждали шестеро дітей і 29-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Всіх їх госпіталізували.
Аварія сталася 16 червня у селищі Мізоч Здолбунівського району.
Житель села Дермань Друга з невідомих причин не впорався з керуванням Volkswagen Passat і допустив зіткнення з деревом.
– У салоні легковика перебували шестеро дітей, усіх їх госпіталізували до лікарні: 9-річну дівчинку із Дніпра – із забоями, переломом щелепи та струсом мозку, 5-річну здолбунівчанку – із закритою черепно-мозковою травмою, 16-річного жителя Здолбунова – із травмою гомілки, двох 15-річних хлопчиків доставили до лікарні із забоями ніг, а у 17-річного здолбунівчанина діагностували забій хребта, – розповіли в поліції.
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Усі потерпілі – діти знайомих і родичів водія. Чоловік також отримав тілесні ушкодження у виді політравми, ушкодження ключиці та внутрішніх органів, він у лікарні.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та чи був водій тверезим.
До слова, на півдні Казахстану пасажирський потяг зійшов із рейок. Загинув підліток, ще трьох людей госпіталізували.