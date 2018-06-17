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На Житомирщині в лоб зіткнулися два авто – є загиблі

На Варшавській трасі поблизу села Белокоровичі (Житомирська область) сталося лобове зіткнення автомобілів Lada та Volkswagen.

Жахливе лобове зіткнення за участі Lada та Volkswagen сталося сьогодні на Варшавській трасі, поблизу села Белокоровичі, повідомляє Київ оперативний.

За попередньою інформацією, водій Lada заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

Свідки повідомляють, що є загиблі.

На місці поки немає ані лікарів, ані правоохоронців. Першу допомогу надають небайдужі люди, які проїжджали повз.

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Нагадаємо, в Рівненській області авто з дітьми врізалось у дерево – шестеро дітей і водій легковика в лікарні.

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