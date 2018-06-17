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У Казахстані пасажирський поїзд зійшов із рейок, є загиблий

У Жамбильській області на півдні Казахстану з рейок зійшли 8 вагонів пасажирського потягу сполученням Астана – Алма-Ата. Три з них перекинулися. Загинув підліток, ще трьох людей госпіталізували.

Вісім вагонів пасажирського поїзда Байтерек сполученням Астана – Алмати зійшли з рейок. Інцидент стався близько 13.30 за місцевим часом.

За даними Інтерфакс-Казахстан, у результаті аварії одна людина загинула, троє дістали поранення.

– За попередніми даними, одна людина загинула, це підліток. Троє дорослих госпіталізовані, – сказали в обласному департаменті з НС.

За словами офіційного представника комітету з НС МВС Казахстану Руслуна Іманкулова, з рейок зійшли вісім вагонів, три з них перекинулися на бік.

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Очевидці аварії викладають у соцмережі відео з місця події. На кадрах видно, як із вікон вагонів, що лежать на боці, вибираються люди.

До слова, в Києві поїзд насмерть збив двох людей, які вирішили перебігти залізничні шляхи поблизу ТРЦ.

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