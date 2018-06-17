Ввечері 16 червня на вулиці Грінченка в Києві поїзд насмерть збив двох людей, які вирішили перебігти залізничні шляхи.

Смертельна НП сталася в Києві на вулиці Грінченка під мостом біля ТРЦ Ocean Plaza, повідомляє dtp.kiev.ua.

– Потяг насмерть збив двох людей, близько 30-35 років. Смерть настала миттєво. Один із загиблих практично обезголовлений. Вилетіла щелепа. Шляхи у потьоках крові, – йдеться у повідомленні.

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За даними Інформатора, загинули чоловік і жінка.

– Поїзд прямував за маршрутом Хмельницький – Лисичанськ. Водій розповідає, що було дуже темно, він не помітив пішоходів. В останній момент він різко загальмував, але уникнути аварії не вдалося, – пише видання.



Фото: Інформатор

Фото: Інформатор

Фото: Інформатор

Фото: Інформатор Фото: Інформатор У Києві потяг насмерть збив двох людей біля ТРЦ / 5 фотографий