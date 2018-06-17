PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Києві потяг насмерть збив двох людей біля ТРЦ/

У Києві потяг насмерть збив двох людей біля ТРЦ

Ввечері 16 червня на вулиці Грінченка в Києві поїзд насмерть збив двох людей, які вирішили перебігти залізничні шляхи.

Смертельна НП сталася в Києві на вулиці Грінченка під мостом біля ТРЦ Ocean Plaza, повідомляє dtp.kiev.ua.

– Потяг насмерть збив двох людей, близько 30-35 років. Смерть настала миттєво. Один із загиблих практично обезголовлений. Вилетіла щелепа. Шляхи у потьоках крові, – йдеться у повідомленні.

Читайте: У Харкові швидка збила школяра в навушниках

За даними Інформатора, загинули чоловік і жінка.

– Поїзд прямував за маршрутом Хмельницький – Лисичанськ. Водій розповідає, що було дуже темно, він не помітив пішоходів. В останній момент він різко загальмував, але уникнути аварії не вдалося, – пише видання.

image image image image image
У Києві потяг насмерть збив двох людей біля ТРЦ / 5 фотографий

Раніше у Дніпропетровській області вантажівка впала з автомобільного мосту на залізничну колію. Водія доставили до лікарні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка