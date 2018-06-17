У США чоловіки розстріляли натовп, один нападник убитий

У місті Трентон, штат Нью-Джерсі, на нічному фестивалі мистецтв Art All Night почалася стрілянина. Двоє підозрюваних відкрили вогонь по натовпу на вулиці. Один нападник убитий, другий затриманий.

На фестивалі було приблизно тисяча осіб, повідомляє Fox News.

На фестивалі мистецтв Art All Night показують фільми, твори мистецтва, грає музика і продається їжа.

У ході стрілянини 20 осіб отримали поранення: 16 з них надали допомогу на місці, а чотирьох, включаючи 13-річного хлопчика, відвезли у критичному стані.

Один з двох нападників, 33-річний чоловік, був убитий – за словами представників влади, поки не відомо, чи був він застрелений поліцією, яка відкрила у відповідь вогонь, чи кимось іншим. Другий нападник був затриманий, мотиви обох невідомі.

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Публикация от SurpremeSkrilla(S4R)#thc (@kingjuffer) 17 Июн 2018 в 12:47 PDT

Нагадаємо, у США чоловік взяв у заручники 4 дітей.