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ДТП у Харкові: мікроавтобус збив дитину на смерть

Увечері 17 червня у Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив семирічну дівчинку.

ДТП у Харкові

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що на вулиці Драгомирівській 42-річний водій мікроавтобуса скоїв наїзд на 7-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Днями у Львівській області зіткнулися два мікроавтобуси – одна людина загинула, дев’ятеро в лікарні.

Фото: Поліція Харківщини

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