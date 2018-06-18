ДТП у Харкові: мікроавтобус збив дитину на смерть

Увечері 17 червня у Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив семирічну дівчинку.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Встановлено, що на вулиці Драгомирівській 42-річний водій мікроавтобуса скоїв наїзд на 7-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина загинула на місці.Читайте: Страшна ДТП під Києвом: BMW розірвало на частини Автомобіль вщент - нардеп Шахов потрапив у ДТП Жахлива ДТП на Одеській трасі: жінка загинула, перебігаючи дорогу
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Днями у Львівській області зіткнулися два мікроавтобуси – одна людина загинула, дев’ятеро в лікарні.
Фото: Поліція Харківщини