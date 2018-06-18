Хвиля накрила з головою: в Приморському потонула дитина поки за нею йшла тренер

У селі Приморському Кілійського району Одеської області в Чорному морі потонув 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіціі в Одеській області.

Об 11.40 до рятувальників звернулася тренер баскетбольної команди дитячо-юнацької спортивної школи міста Кілія.

Заявниця розповіла, що вона з командою в складі 32 дітей приїхала на один день на відпочинок в Приморське.

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– На пляжі дітей розділили на дві команди, вони зайшли в море, де грали і купалися. Потім тренер і два завуча покликали дітей на берег. Коли всі діти вийшли з води, дорослі побачили одного з гравців – 10-річного хлопчика, який залишився на косі. Тренер зайшла у воду і почала рух в сторону дитини. Однак наступної миті хвиля накрила його з головою, і він з поля зору, – йдеться в повідомленні.

На місце події прибули правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, в Рівненській області 7 червня під час туристичного походу потонула 12-річна дівчинка.