Літак Ryanair зробив вимушену посадку через масову бійку на борту

Літак авіакомпанії Ryanair був змушений здійснити екстрену посадку в Парижі. Причиною тому стала “п’яна бійка”, у якій взяли участь близько 20 осіб.

Про це повідомляє видання Mirror.

Так, капітан повідомив, що 20 відпочиваючих взяли участь у бійці на борту.

Бійку спровокували троє п’яних чоловіків, їх видалили з літака після приземлення у Франції.

– Ми не терпітимемо деструктивну поведінку. Безпека і комфорт клієнтів, а також екіпажу, є нашим пріоритетом номер один, – заявив представник Ryanair Робін Кілі.

Капітан літака заявив, що на борту рейсу перебували діти і рейс був перенаправлений для безпеки всіх пасажирів на борту.

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Повідомляється, що авіакомпанія після інциденту закликала до заборони на продаж спиртного в аеропортах до 10 ранку. Бешкетники почали вживати спиртне в аеропорту Дубліна до вильоту, який був запланований на 8.50 за місцевим часом.

Нагадаємо, як пілот екстрено посадив літак через смердючого пасажира.