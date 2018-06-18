Маршрутки-амфібії і повалені дерева – потоп у Луцьку

Злива зі шквалистим вітром накрила сьогодні Луцьк. Наслідки негоди в обласному центрі Волині усуває спецтехніка.
У результаті буревію в Луцьку вирвано з корінням і повалено десятки дерев, пише Волинь.
КП Парки та сквери м. Луцька сформувало оперативну бригаду, яка буде різати й вивозити повалені дерева. Передусім ріжуть й вивозять дерева в тих місцях, де через повалення перекрито рух транспорту.
Крім того, у Луцьку після зливи постраждали автівки і громадський транспорт.
Так, на проспекті Відродження розлилися цілі ріки на дорозі. З пастки комунальники витягували тролейбус.
Дехто з містян, зневаживши рясну зливу, впевнено крокував затопленим проспектом, знявши взуття.
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Нагадаємо, як негода залишила без світла більше 50 населених пунктів в Україні.
Фото: Волинь Post, Facebook, Волинські новини