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Факти / Надзвичайні події / На очах у дітей: в РФ ведмідь напав на дресирувальника/

На очах у дітей: в РФ ведмідь напав на дресирувальника

У селі Ольховка Волгоградської області (Росія) цирковий ведмідь під час виступу накинувся на дресирувальників.

Відео інциденту було опубліковано в YouTube.

Дресирувальники змушували втомлену тварина скотитися з гірки. Одна з дресирувальниць вдарила звіра палицею, після чого він напав на іншого співробітника цирку і повалив його на підлогу.

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Працівникам цирку вдалося відтягнути ведмедя від його жертви. Відзначається, що чоловік серйозно не постраждав.

Раніше Факти ICTV писали, що у Бразилії на 15-річного хлопця напала акула. Внаслідок атаки юнак позбувся своїх статевих органів.

Відео: ПРИЗИВ 34

Фото: БЕЗФОРМАТА.ru

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