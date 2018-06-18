На очах у дітей: в РФ ведмідь напав на дресирувальника

У селі Ольховка Волгоградської області (Росія) цирковий ведмідь під час виступу накинувся на дресирувальників.

Відео інциденту було опубліковано в YouTube.

Дресирувальники змушували втомлену тварина скотитися з гірки. Одна з дресирувальниць вдарила звіра палицею, після чого він напав на іншого співробітника цирку і повалив його на підлогу.

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Працівникам цирку вдалося відтягнути ведмедя від його жертви. Відзначається, що чоловік серйозно не постраждав.

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Відео: ПРИЗИВ 34

Фото: БЕЗФОРМАТА.ru