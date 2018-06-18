Під Києвом хлопець втратив руку у прямому ефірі

У селі Велика Солтанівка Васильківського району Київської області під час демонстрації у прямому ефірі вибухівки сильно травмувався 25-річний житель – йому відірвало руку.

Про це повідомляють у ГУ НП Київської області.

– З’ясували, що двоє друзів у стані алкогольного сп’яніння за допомогою мобільного телефону здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж – демонстрували вибухонебезпечні предмети: гранату РГД-5, тротилову шашку та детонатор. У результаті необережного поводження з ними стався вибух. 25-річний житель села Велика Солтанівка отримав важкі травми: рвана рана і ампутація передпліччя лівої руки, – розповіли правоохоронці.

За даними поліції, вибух стався у будинку потерпілого, на місці події провели невідкладний обшук.

– З підвального приміщення у будинку, де стався вибух, поліцейські вилучили більше сотні різнокаліберних патронів до вогнепальної зброї”, – повідомляють в ГУ НП Київської області.

Наразі правоохоронці встановлюють, звідки у молодої людини такий арсенал боєприпасів. Слідство триває. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтею – від трьох до семи років в’язниці.

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