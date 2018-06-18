Підполковнику Державної прикордонної служби у кав’ярні Маріуполя зламали щелепу, коли він просив дати йому меню українською.

– Вчора в Маріуполі, прийшовши ввечері в кав’ярню RedCups з колегами – охорона завалила Стаса на підлогу і зламала йому щелепу. Все через прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою, – повідомила заступниця голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

Вона розповіла, що підполковник Держприкордонслужби на ім’я Стас, який 14 років служить на східних кордонах України, втратив дім, коли почалася війна.

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Боєць також виводив з усіх гарячих точок Донецької області своїх побратимів, а минулого року отримав Орден Данила Галицького. Зараз він очолює пропускний пункт Сартана.



Попросив меню українською: прикордоннику зламали щелепу у Маріуполі / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у КПВВ Новотроїцьке жінка водій навмисне наїхала на прикордонника Донецького загону, який здійснював оформлення осіб та транспортних засобів.

Фото: Markiian Lyseiko.