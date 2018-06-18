Потоп у Вінниці: злива паралізувала місто

У Вінниці ввечері 17 червня пройшла злива, яка затопила вулиці міста.
Про це повідомляє місцеве видання 20minut.
Внаслідок негоди міські вулиці перетворилися на річки, а автомобілі – на човни, деякі губили номерні знаки.
Негода також валила дерева на припарковані машини.
Інформації про постраждалих немає.
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Нагадаємо, вчора через негоду в Україні було знеструмлено 129 населених пунктів.
Фото, відео: 20minut, Станіслав Нижник-Оскольський
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