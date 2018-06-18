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Потоп у Вінниці: злива паралізувала місто

У Вінниці ввечері 17 червня пройшла злива, яка затопила вулиці міста.

Потоп у Вінниці

Про це повідомляє місцеве видання 20minut.

Внаслідок негоди міські вулиці перетворилися на річки, а автомобілі – на човни, деякі губили номерні знаки.

Негода також валила дерева на припарковані машини.

Інформації про постраждалих немає.

Читайте: Негода залишила без світла більше 50 населених пунктів в Україні Негода в Києві: авто пливуть по дорогах, дерево вбило жінку Негода валить дерева у Києві

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Потоп у Вінниці: злива паралізувала місто / 3 фотографии

Нагадаємо, вчора через негоду в Україні було знеструмлено 129 населених пунктів.

Фото, відео: 20minut, Станіслав Нижник-Оскольський

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