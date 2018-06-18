Потужний землетрус в Японії: є жертви

Сьогодні вранці в японському місті Осака стався землетрус магнітудою 6,1. Загинули двоє людей і більше 10 отримали поранення.
Про це повідомляє агенство Kyodo.
Серед загиблих у результаті землетрусу в Японії – чоловік і 9-річна дівчинка.
На них обвалилася стіна у басейні.
Відзначається також, що було порушено рух транспорту і виникли перебої з електрикою.
За даними Японського метеорологічного агентства, підземні поштовхи зафіксовані о 1:58 за Києвом на глибині близько 13 км на північ від префектури Осака.
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До слова, в лютому на острові Тайвань стався землетрус магнітудою 6,3 бали.
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