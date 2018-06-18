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Потужний землетрус в Японії: є жертви

Сьогодні вранці в японському місті Осака стався землетрус магнітудою 6,1. Загинули двоє людей і більше 10 отримали поранення.

Землетрус в Японії

Про це повідомляє агенство Kyodo.

Серед загиблих у результаті землетрусу в Японії – чоловік і 9-річна дівчинка.

На них обвалилася стіна у басейні.

Відзначається також, що було порушено рух транспорту і виникли перебої з електрикою.

За даними Японського метеорологічного агентства, підземні поштовхи зафіксовані о 1:58 за Києвом на глибині близько 13 км на північ від префектури Осака.

Читайте: Землетрус в Одесі: тремтіли стіни, сигналізація не замовкала

До слова, в лютому на острові Тайвань стався землетрус магнітудою 6,3 бали.

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