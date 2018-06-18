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Смерч у морі під Одесою зафіксували на відео

У селі Приморське Одеської області відпочивальники спостерігали вчора, 17 червня, як над Чорним морем пронісся смерч.

Смерч під Одесою

Про це повідомляє у Facebook голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

Він виклав на своїй сторінці фото цього незвичного явища.

За попередніми даними, внаслідок негоди ніхто не постраждав.

Читайте: Смерч на Сумщині потрапив на відео

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Смерч у морі під Одесою зафіксували на відео / 4 фотографии

До слова, нещодавно на Південному шосе у Запоріжжі  також пронісся смерч.

Фото, відеоПавло Бойченкоdumskaya.netAntonina S.

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