Tesla з режисером Карткового будиночка загорілося під час руху

Режисер популярного серіалу Картковий будиночок Майкл Морріс мало не загинув, коли його автомобіль Tesla загорівся під час поїздки, повідомила актриса Мері МакКормак у Twitter.

– Ось, що сьогодні відбулося з моїм чоловіком і його машиною. Ніякої аварії, абсолютно раптово, на бульварі Санта Моніки. Спасибі людям, які попередили його і сказали зупинитися. І слава Богу, що трьох моїх дочок в цей момент не було в машині, – написала МакКормак.

У Tesla заявили, що проведуть ретельне розслідування події.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo

— Mary McCormack (@marycmccormack) 16 июня 2018 г.