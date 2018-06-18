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Tesla з режисером Карткового будиночка загорілося під час руху

Автомобіль Tesla режисера Майкла Морріса запалав під час поїздки.

Режисер популярного серіалу Картковий будиночок Майкл Морріс мало не загинув, коли його автомобіль Tesla загорівся під час поїздки, повідомила актриса Мері МакКормак у Twitter.

– Ось, що сьогодні відбулося з моїм чоловіком і його машиною. Ніякої аварії, абсолютно раптово, на бульварі Санта Моніки. Спасибі людям, які попередили його і сказали зупинитися. І слава Богу, що трьох моїх дочок в цей момент не було в машині, – написала МакКормак.

У Tesla заявили, що проведуть ретельне розслідування події.

 

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До слова, у Києві за кермом автобуса, в якому перебувало 25 дітей, помер водій.

Відео: Mary McCormack

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