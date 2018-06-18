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Туристичний автобус перекинувся у Польші: є жертви, 16 постраждалих

У Польщі автобус з 50 туристами, який вранці прямував у напрямку міста Торунь, з’їхав з дороги у рів і перекинувся. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще 16 травмовано.

ДТП

Про це повідомляє Укрінформ.

Аварія з автобусом сталася між 8.00 та 9.00 ранку (за Києвом) поблизу населеного пункту Константиново Куявсько-Поморського воєводства Польщі.

На місці ДТП триває рятувальна операція. Постраждалих доправляють до лікарень, у тому числі гелікоптерами.

При цьому локальну дорогу №91 на трасі Лодзь-Гданськ заблоковано, тому організовано об’їзні шляхи.

За даними RMF24, автобус віз групу пенсіонерів з Бодзанова на екскурсію до Гданська. Зараз щонайменше шість осіб у тяжкому стані.

 

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