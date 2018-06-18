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У Нідерландах автомобіль в’їхав у натовп на музичному фестивалі

Сьогодні вранці у Нідерландах автомобіль наїхав на людей на музичному фестивалі.

У результаті наїзду автомобіля на людей на музичному фестивалі у Нідерландах померла одна людина, троє поранені, повідомляє Reuters.

Інцидент стався на концерті PinkPop у провінції Лімбург.

Водій на фургоні зник з місця ДТП. Поліція веде його розшук.

Вулиця, де стався наїзд, була закрита для розслідування.

Читайте: У Росії таксі в’їхало в натовп – постраждали вболівальники

До слова, увечері 17 червня у Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив семирічну дівчинку.

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