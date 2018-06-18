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У Павлограді чоловік вистрілив в обличчя поліцейському

У центрі Павлограда водій автомобіля Газель погрожував пістолетом людям на зупинці громадського транспорту.

Напад на поліцейського

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

– Чоловік вийшов з автомобіля та рушив в бік людей, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Коли невідомий направив зброю у бік людей, поліцейські наказали йому зупинитися, на що чоловік не відреагував. Під час затримання зловмисника він вистрілив поліцейському в обличчя, – йдеться у повідомленні.

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Пораненого правоохоронця госпіталізували, інші люди не постраждали.

Стрільця, який виявився 36-річним місцевим мешканцем, затримали.

Пітолет вилучили і направили на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

У квітні у Вінницькій області капітан поліції поранив лейтенанта на очах у 40 учнів під час відкритого уроку, де поліцейські розповідали про особливості своєї роботи.

Фото: dp.npu.gov.ua

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