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У центрі Києва автомобіль провалився під землю

У центрі Києва автомобіль провалився повністю в яму.

Інцидент стався в районі вулиці Ярославів Вал, повідомляє користувач Nalaty в Twitter.

Судячи з фото, провал грунту стався у кромки бордюру, де стояв автомобіль.

Читайте: Tesla з режисером Карткового будиночка загорілося під час руху

На місці працює спецтехніка. Про постраждалих не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві припаркований автомобіль Mini Cooper провалився під землю.

Фото: .

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