У штаті Міссурі (США) йоркширський тер’єр допоміг знайти 3-річну дівчинку, яка загубилася у кукурудзяному полі.

У штаті Міссурі (США) йоркширський тер’єр всю ніч пробув з 3-річною дівчинкою, яка загубилася у кукурудзяному полі, та допоміг рятувальникам знайти її, повідомляє ABC News.

Дитину шукали близько 150 добровольців, проте знайти її не могли, доки пес не подав знак.

Тварина подала голос на гавкіт однієї з пошукових собак, що допомогло знайти йоркширського тер’єра та дівчинку.

– Один з псів гавкав, і слабший гавкіт почули у відповідь. Ми пішли на нього і знайшли дівчинку та йоркширського тер’єра. Собака залишався з дитиною всю ніч, – розповів сержант поліції Кларк Парротт.



Заспокоював всю ніч: пес допоміг знайти загублену в полі 3-річну дівчинку / 2 фотографии

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До слова, фото чорного метиса лабрадора в компанії більше 30 псів викликало чималий ажіотаж у мережі та стало об’єктом фотожаб.

Фото: MSHP Troop E‏