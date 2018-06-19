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Гігантські провали і кам’яні пастки: повінь у Мічигані

В американському штаті Мічиган через екстремальні повені оголошено режим стихійного лиха.

Про це повідомляється на сайті губернатора регіону Річарда Снайдера.

– Губернатор Снайдер оголосив режим стихійного лиха в округах Хоутон і Меноміні після того, як на них обрушилися сильні дощі, що призвело до повсюдного збитку, викликаного повенями, – йдеться в повідомленні.

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Військовослужбовці Національної гвардії будуть залучені для надання допомоги жителям постраждалих районів.

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Гігантські провали і кам’яні пастки: повінь у Мічигані / 5 фотографий

Нагадаємо, як негода залишила без світла більше 50 населених пунктів в Україні.

Фото: Twitter

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