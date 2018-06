Гігантські провали і кам’яні пастки: повінь у Мічигані

Про це повідомляється на сайті губернатора регіону Річарда Снайдера.

– Губернатор Снайдер оголосив режим стихійного лиха в округах Хоутон і Меноміні після того, як на них обрушилися сильні дощі, що призвело до повсюдного збитку, викликаного повенями, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Маршрутки-амфібії і повалені дерева – потоп в Луцьку

Військовослужбовці Національної гвардії будуть залучені для надання допомоги жителям постраждалих районів.

Copper country in in trouble. Please send aide to the U.P. #Houghton County, MI # Baraga County, MI pic.twitter.com/m8jHUsLUbJ

Catastrophic flooding in the U-P washes out roads in Houghton & Menominee Counties. @michigantech is closed today because of the flooding. @michnewsnetwork pic.twitter.com/hut6THx4EF

— MichiganNewsNetwork (@michnewsnetwork) 18 июня 2018 г.