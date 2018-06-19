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Факти / Надзвичайні події / На Дніпропетровщині працівник школи виявився педофілом/

На Дніпропетровщині працівник школи виявився педофілом

На Дніпропетровщині педофіл серед білого дня домагався до дітей.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

7-річна дівчинка з подружкою гралися на подвір’ї, коли до них підійшов чоловік. Він попросив роздягнутися, а потім і сам зняв штани і почав демонструвати свій статевий орган.

Дівчатка не розгубилися: втекли та розповіли все батькам. Свідками події стали й інші діти.

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Педофілом виявився 33-річний двірник місцевої школи. Він понад три роки працював поруч зі школярами.

Директор школи, у якій працює чоловік, не збирається звільняти двірника. Жінка зазначила, що він сумлінний працівник, тому чекатиме рішення суду.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст.156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Однак, прокуратура відпустила підсудного.

Раніше Факти ICTV писали, що на одному з пляжів Одеси затримали 72-річного чоловіка, який кілька днів поспіль чіплявся з розмовами до малолітньої дівчинки, а під час останньої зустрічі наважився торкнутися.

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