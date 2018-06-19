На Полтавщині автомобіль Audi на великій швидкості влетів у відбійник і загорівся.
На Полтавщині на трасі Київ-Харків автомобіль Audi на великій швидкості влетів у відбійник, у результаті чого загинула дівчина – пасажир авто, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
Водій автомобіля потрапив до реанімації.
– Дівчина згоріла. Хлопець-водій в реанімації. Смертельне вогняне ДТП на трасі Київ-Харків, 180 км. Протягом 100 метрів розбитий відбійник. Яка була швидкість Audi невідомо, – йдеться у повідомленні.
За інформацією одного зі свідків ДТП, дівчину витягли до загоряння автомобіля. Загинула вона, скоріш за все, від отриманих травм.
На Полтавщині авто влетіло у відбійник і загорілося / 3 фотографии
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До слова, увечері 17 червня у Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив семирічну дівчинку.
Фото: dtp.kiev.ua
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