На Полтавщині автомобіль Audi на великій швидкості влетів у відбійник і загорівся.

На Полтавщині на трасі Київ-Харків автомобіль Audi на великій швидкості влетів у відбійник, у результаті чого загинула дівчина – пасажир авто, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Водій автомобіля потрапив до реанімації.

– Дівчина згоріла. Хлопець-водій в реанімації. Смертельне вогняне ДТП на трасі Київ-Харків, 180 км. Протягом 100 метрів розбитий відбійник. Яка була швидкість Audi невідомо, – йдеться у повідомленні.

За інформацією одного зі свідків ДТП, дівчину витягли до загоряння автомобіля. Загинула вона, скоріш за все, від отриманих травм.





На Полтавщині авто влетіло у відбійник і загорілося / 3 фотографии

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До слова, увечері 17 червня у Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив семирічну дівчинку.

Фото: dtp.kiev.ua