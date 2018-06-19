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Приставив ножа до горла – в Одеській області сталося страшне пограбування

В Одесі біля залізничної станції чоловік з ножем напав на жінку та вкрав у неї золотий хрестик.

Про це йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Місцеві мешканці побачили грабіжника, який приставив ножа до горла жінки, проте той втік від них і намагався сховатися на сусідньому городі.

– Сьогодні о пів на десяту ранку ми почули гавкіт собаки та крики зі сторони вулиці. Люди бігли та казали, що на сусідню ділянку переліз молодик з ножем, – розповіла очевидиця.

Місцеві мешканці викликали поліцію та почали прочісувати свої ділянки. Згодом поліцейські знайшли на одному з городів чоловіка з ножем, який неадекватно себе поводив.

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До слова, у центрі Павлограда водій автомобіля Газель погрожував пістолетом людям на зупинці громадського транспорту.

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