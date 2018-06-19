У Харкові 13-річна дівчинка напилася пігулок для схуднення і потрапила у реанімацію

Вчора у Харкові у лікарню із отруєнням забрали 13-річну дівчинку. Вона наковталася пігулок для схуднення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини, передає Еспресо.

Встановили, що дівчина вдома випила таблетки для схуднення. Після прийому медикаментів їй стало зле і вона у тяжкому стані була доставлена до реанімації обласної дитячої лікарні.

Дана подія внесена до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень. На даний час дитина переведена до алергологічного відділення, її життю нічого не загрожує.

Поліцейські проводять перевірку для з’ясування всіх обставин отруєння дівчини.

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До речі, у липні минулого року дівчина після пологів прийняла таблетки для схуднення і померла.

ФОТО: Рixabay