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У Києві чоловік втік під час затримання, вихопивши у копа пістолет

Чоловік скористався тим, що копи відволіклися на перехожих.

У Києві під час затримання чоловік відібрав у поліцейських пістолет і втік.

Інцидент стався у понеділок, 18 червня, у дворі одного з житлових кварталів столиці.

Відео події опублікували учасники спільноти Київ Сіті у Facebook. На запису видно, як двоє патрульних поліцейських затримують хлопця без пояснення причини.

У якийсь момент копи відволіклися на перехожих, чим і скористався чоловік. Вихопивши пістолет у одного з правоохоронців, він зник із місця події.

Читайте: У Маямі застрелили відомого репера

Нагадаємо, у центрі Павлограда чоловік під час затримання вистрілив поліцейському в обличчя.

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