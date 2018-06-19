У Києві чоловік втік під час затримання, вихопивши у копа пістолет

Чоловік скористався тим, що копи відволіклися на перехожих.
У Києві під час затримання чоловік відібрав у поліцейських пістолет і втік.
Інцидент стався у понеділок, 18 червня, у дворі одного з житлових кварталів столиці.
Відео події опублікували учасники спільноти Київ Сіті у Facebook. На запису видно, як двоє патрульних поліцейських затримують хлопця без пояснення причини.
У якийсь момент копи відволіклися на перехожих, чим і скористався чоловік. Вихопивши пістолет у одного з правоохоронців, він зник із місця події.
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Нагадаємо, у центрі Павлограда чоловік під час затримання вистрілив поліцейському в обличчя.
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