На перехресті Харківського шосе і вулиці Вербицького у Києві в маршрутки відпали двері.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– Щойно під час руху у 529 маршрутці на перехресті Харківського шосе і вулиці Вербицького відпали двері. Пасажири разом з водієм поставили її на місце і поїхали далі. Якість пасажирських перевезень на “вищому рівні”, – йдеться в повідомленні.

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У київській маршрутці на ходу відвалилися двері – пасажири “відремонтували” / 4 фотографии

Раніше біля станції столичного метро Нивки у маршрутного таксі №32 відвалилося переднє праве колесо.