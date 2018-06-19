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У Маямі застрелили відомого репера

У Маямі був убитий американський репер Джасім Дуейн Онфре, більш відомий під своїм псевдонімом XXXTentacion.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на департамент шерифа.

Стрілянина сталася біля мотосалону. У репера вистрілили, коли він виходив зі своєї машини. Очевидці розповіли поліції, що з машини викрали сумку Louis Vuitton.

Хлопець помер у лікарні, не виходячи з коми.

За даними поліції, підозрювані в нападі – двоє чоловіків у толстовках з капюшонами. На стріляв була червона маска. Нападники втекли в чорному Dodge Journey.

Журнал XXL з посиланням на дані місцевої влади повідомляє, що перед стрільбою репер зняв гроші в банку і що за ним після цього стежили як мінімум три машини.

До слова, справжнє ім’я XXXTentacion – Джасім Дуейн. Йому було 20 років. Дебютний альбом репера 17 вийшов у серпні 2017 року. Він посів друге місце в чарті Billboard 200.

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Відносно репера було заведено кілька кримінальних справ. Його, зокрема, звинуватили в насильстві по відношенню до його вагітної дівчини, збройному розбої і спробах чинити тиск на свідків.

До недавнього часу музикант знаходився під домашнім арештом. У березні суд відпустив його, щоб він міг провести концертний тур.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині підліток вбив 13-річну дівчину після дискотеки.

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