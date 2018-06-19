У центрі Києва затриманий хлопець, який йшов по вулиці Садовій з автоматом і вигукував “Крим наш”.

Про це пише Київ Оперативний.

– Весь цей арсенал, що на фото, ніс на собі хлопець. Свідки повідомляють, що він йшов по вулиці Садовій, в самому центрі міста і кричав Крим наш. Затриманий правоохоронцями. Попередньо – патрони холості, а все інше схоже на справжнє. На місці працює слідчо-оперативна група, – йдеться в повідомленні.

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У центрі Києва хлопець у бронежилеті з автоматом кричав “Крим наш” / 3 фотографии

Раніше у Москві на мітингу п’яні росіяни зізналися, що кричать гасла “Крим наш” за 500 рублів.