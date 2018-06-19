Вбивство у банку РФ: знайдено мертвого інкасатора з пістолетом у руці

У центрі Москви знайшли тіло 40-річної співробітниці компанії Росінкас з вогнепальним пораненням в голову.

– Близько сьомої ранку до відділу поліції Якиманка надійшло повідомлення від охоронця Центрального банку Росії про те, що виявлено тіло 40-річної співробітниці компанії Росінкас з табельним пістолетом ПМ у правій руці, – повідомило джерело в ГУ МВС по Москві, передає РБК.

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Зараз поліцейські з’ясовують обставини загибелі інкасатора, вивчають відеозаписи з камер спостереження. Однак безпосередньо в тій кімнаті, де виявили тіло загиблої, камер не було.

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії в одному з парків Новосибірську атракціон 360 градусів раптово зупинився. У результаті люди зависли на великій висоті вниз головою.

Фото: sputniknews.kz.