Застрягли вниз головою на висоті 10 метрів – у РФ зламався атракціон

У Росії в одному з парків Новосибірську атракціон 360 градусів раптово зупинився. У результаті люди зависли на великій висоті вниз головою. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє регіональне управління відомства.

За даними новосибірської служби евакуації АСТ-54, відвідувачі атракціону застрягли на висоті більше десяти метрів. Вони знаходилися у такому положенні близько п’яти хвилин, потім їх визволили перехожі.

– Відлетіло якесь колесо, і ми на верху провисіли вниз головою близько п’яти хвилин, поки чоловіки не прийшли на допомогу і власноруч не прокрутили конструкцію, – розповіла мешканка Новосибірська.

Жінка додала, що їй “дуже було страшно, щоб не відкрилися ремені безпеки”.

Проводиться перевірка.

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До речі, такі випадки нерідкість. У Росії, в Іванівській області, дівчинка вилетіла з крісла атракціону Вихор.

ФОТО: Рixabay