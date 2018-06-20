Аварія порома в Індонезії: 190 людей зникли безвісти

В Індонезії на озері Тоба паром зазнав аварії. 190 пасажирів вважаються зниклими безвісти.
Живими знайшли лише 18 осіб, повідомляє BBC.
За словами рятувальників, більшість людей опинилися в пастці всередині судна.
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Судно перевозило вдвічі більше пасажирів, ніж дозволено офіційно.
Людей везли з туристичного острова Самосир, чи були серед них іноземці, поки невідомо. Крім поліції, до пошуків залучили військових.
Раніше Факти ICTV писали, що новий уряд Італії заборонив судну Акваріус із 629 мігрантами на борту заходити в італійські порти.
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