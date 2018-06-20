У Харкові співробітники прокуратури та Нацполіції викрили студента одного з вишів, який продава зброю.

У ході проведення негласних слідчих дій було проведено дві оперативні закупки, розповів керівник Харківської прокуратури Володимир Калюга.

Під час першої закупки (травень 2018 року) хлопець продав пістолет ТТ та 14 патронів до нього. Експертиза показала, що зброя є боєпридатною.

Вчора, 19 червня, 4-курсник продав за 40 тис. грн. автомат Скорпіон і дві бойові гранати.

Хлопця затримали, готується оголошення про підозру. При обранні запобіжного заходу прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

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Крім того, в ході проведення слідчих дій встановлено ще одну особу, причетну до скоєння злочину. Під час обшуків у неї виявлені пістолет, гвинтівка та 100 патронів.

Максимальна санкція статті передбачає 7 років позбавлення волі.













Автомат і бойові гранати. У Харкові студент торгував зброєю / 7 фотографий

Раніше в Ужгороді виявили арсенал зброї, яку російські спецслужби планували використати для провокацій у регіоні.

Фото: Прокуратура Харківської області