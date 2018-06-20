Били та зламали ребра: на Сумщині чоловік 2 роки провів у рабстві

На Сумщині чоловік два роки провів у рабстві, де його ледве не забили до смерті.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Степан Смирнов розповідає, що провів два роки у рабстві, де терпів знущання та побої. Чоловікові вдалося втекти, а вже на дорозі його підібрав небайдужий водій.

– Степан попросився до мене в авто аби доїхати до Києва. По дорозі ми розговорилися і він розповів свою історію. Тоді ми з дружиною вирішили, що його варто відвезти в лікарню, – розповідає Микола.

Жодних документів та родичів у Степана немає. Чоловік стверджує, що виріс в інтернаті, а потім директорка Тетяна Аркадіївна віддала його у рабство.

Інтернат на який вказує Степан знаходиться в селі Бабанка на Черкащині. Директорку цього закладу звати Надія і вона стверджує, що такого вихованця у них ніколи не було.

– Ми підняли всі архіви, ми передивилися все. У нас такої дитини, як Смирнов Степан не було ніколи. Я підняла всіх старожилів, які працювали в інтернаті і ніхто ніколи про нього не чув. А по-друге, йо не 25 років, як він стверджує, бо на фото чоловік виглядає старшим, – розповідає Надія Петрівна.

Також вона додала, що в інтернаті ніколи не працювала людина ім’я Тетяна Аркадіївна.

Ніколи Степана не бачили і в селі, де знаходиться інтернат. Хто насправді цей чоловік та де його документи тепер з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Запоріжжі поліція затримала жінку, яка намагалась продати свого 15-річного сина з інвалідністю у трудове рабство. Життя єдиної дитини вона оцінила у 50 тисяч гривень.