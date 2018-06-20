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Бійка, газ і заступник мера у смітнику: зіткнення у міськраді Харкова

У Харківській міськраді почалися сутички. Чоловік з шевроном муніципальної охорони розпилив газ з балончика в сторону активістів, які намагалися піднятися до зали.

Акція протесту у Харкові переросла у сутички, повідомляє Громадське.

Так, на сесію прийшли активісти Нацкорпуса, які протестують проти забудови ділянки біля стадіону Металіст. Охорона їх всередину будівлі не пропускала.

У приміщенні підпалили димові шашки.

Активісти затримали заступника мера з тильного боку мерії і, підкотивши сміттєвий бак, взяли Андрія Руденка за руки і ноги – і кинули у смітник.

Після того, як він вибрався назовні, йому дали спокійно піти. Наразі будівля міськради оточена поліцією.

За інформацією речника ДСНС Ігоря Лупандіна, о 10.07 у чергову частину надійшов дзвінок з приводу задимлення другого поверху міськради.

На місці працювали 3 відділення ДСНС, двоє на автоцистерні та одне — на драбині. Була проведена евакуація з приміщення. На місці працює оперативна група ДСНС та правоохоронців.

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Бійка, газ і заступник мера у смітнику: зіткнення у міськраді Харкова / 5 фотографий

Фото і відеоPavel Velitskiy

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