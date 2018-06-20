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Главу офісу Ради Європи пограбували у Києві

У Києві кишенькові злодії пограбували шведського дипломата главу офісу Ради Європи в Україні Мортена Енберга.

Факт крадіжки Українській правді підтвердили у прес-службі Національної поліції.

– До поліції із заявою про крадіжку грошових коштів звернувся громадянин Швеції. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу, – повідомляє речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Їм’я постраждалого в поліції не називають. Водночас за даними у правоохоронних органах, це – глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.

Читайте: Сезон домушників. Як захистити квартиру від крадіжки

Нагадаємо, у легендарного футболіста вкрали $11 тис. в аеропорту Москви.

Фото: УНІАН

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