Не розпізнали менінгіт. У лікарні Тернополя помер 3-річний хлопчик

У Тернополі 3-річний хлопчик помер через те, що лікарям не вдалося вчасно поставити правильний діагноз.

У Тернополі 3-річний Артем помер у реанімації через те, що лікарі вчасно не поставили дитині правильний діагноз, повідомляє Тижневик Номер один.

Хлопчика кілька днів лікували від вірусного респіраторного захворювання і ангіни, хоча насправді у нього був менінгіт.

Батьки дитини викликали швидку після того, як у неї піднялася температура, яку не вдалося збити.

– Лікарі оглянули дитину, збили температуру звичайними препаратами. Здається, анальгіном. Температура впала. Медики сказали мені, що це звичайний вірус, мовляв, підхопив у садку, – розповіла Надія Качура.

Наступного дня у хлопчика кілька разів піднімалася температура до 39 градусів і більше.

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Швидку викликали кілька разів, проте лікарі казали, що у хлопчика звичайний вірус. Коли у нього почалася блювота, медики заявили, що у Артема гнійна ангіна.

Проте жодного разу лікарі не запропонували госпіталізувати хлопчика.

Коли дитині стало гірше, батьки відвезли її до лікарні, де їм сказали, що у Артема немає ангіни і помістили в інфекційне відділення.

Аби зупинити блювоту, медики вкололи хлопчику Церукал, який не можна застосовувати при менінгіті. Коли Артему стало гірше, його відвезли до реанімації, де через добу він помер.

Головний лікар Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Андрій Артемович заявив, що медики зробили все можливе, аби врятувати дитину.

– Кожна спеціальність має свої особливості. Дитину відразу оглянули, почали обстеження і поставили попередній діагноз. Випадок виявився складним… Щодо ліків, які давали дитині, то некоректно говорити, що вони мали протипоказання. Лікування завжди починається з протоколу, згідно з попереднім діагнозом… Ми зробили максимум, щоб встановити і діагноз, і спробувати врятувати дитину. Якби мама звернулася швидше, то результат був би зовсім іншим. Тому що діти при таких діагнозах “згорають” вкрай швидко, – сказав Артемович.

До слова, менінгіт – це запалення оболонок головного та спинного мозку бактеріального, вірусного або грибкового походження, яке дуже швидко розвивається протягом кількох днів.

Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про менінгіт і те, як його лікувати.