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Під Одесою зламався автобус: 50 дітей 6 годин просиділи на узбіччі

На Одеській трасі застряг автобус з 50 українськими дітьми, які їхали з Києва до Болгарії на міжнародний турнір з шахів.

Автобус з дільми

Про це розповіла Думской одеський волонтер Катерина Ножевнікова.

Автобус виїхав із Києва у бік Одеси ще вранці, але, не доїжджаючи всього 52 км до міста, зламався, і пасажири близько 6 годин просиділи на узбіччі.

За її словами, поліція на повідомлення про подію не відреагувала, тому одеські волонтери самі надали допомогу, привезли необхідні запчастини і воду.

Але автобус, проїхавши 30 км, знову зламався.

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На щастя, цьому разу відреагувала Одеська облдержадміністрація, яка надала інший автобус.

Дітей привезли на нічліг в один із санаторіїв, де вони зможуть помитися, поїсти і зарядити телефони.

Нагадаємо, в Рівненській області авто з дітьми врізалось у дерево – шестеро дітей і водій легковика в лікарні.

Фото: Катерина Ножевникова

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