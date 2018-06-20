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Пожежа у Броварах: горить багатоповерхівка в центрі

Пожежа у Броварах на Київщині сталася у багатоповерхівці в центрі міста.

Пожежа у м. Бровари на Київщині сталася у багатоповерхівці по вулиці Гагаріна, 16.

Як повідомляють очевидці, горить дах 5-поверхового будинку.

Поліція оточила периметр. На місці працює 6 одиниць техніки ДСНС.

Поліція поки не повідомляє про наявність жертв чи постраждалих.

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Пожежа у Броварах: горить багатоповерхівка в центрі / 3 фотографии

Спостерігається сильне задимлення біля ринку в центрі міста.

Читайте: У квартирі було повно диму! У Києві з пожежі врятували папугу

Нагадаємо, 12 червня у київській багатоповерхівці загорілася квартира на 7 поверсі.

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