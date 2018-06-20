Щоб не розлучився. У Києві пенсіонерка порізала чоловіка ножем

У Києві 64-річна жінка напала та кілька разів вдарила ножем свого 47-річного співмешканця, коли чоловік вирішив із нею розлучитися.

Інцидент стався по вулиці Харківське шосе в Дарницькому районі, повідомляє Нацполіція.

47-річного чоловіка госпіталізували з ножовим пораненням грудей і руки.

З’ясувалося, що важкі ножові поранення нанесла через ревнощі дружина потерпілого.

У 64-річної зловмисниці виник конфлікт із чоловіком через те, що він вирішив із нею розлучитись.

У розпалі сварки пенсіонерка вдарила співмешканця кілька разів у груди та руку.

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Розпочато кримінальне провадження, жінку затримали. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ми також писали про чоловіка, який намертво прив’язав до своїх рук ножиці, а згодом зачинився у квартирі та погрожував рідним розправою.